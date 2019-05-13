На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что власти решили временно заблокировать соцсети из-за роста насилия в стране после ряда взрывов на острове.
Последний случай, как уточняет агентство, был 12 мая, когда неизвестны стали бросать камни в мечети и магазины, принадлежащие мусульманам, после возникшей ссоры в фейсбуке.
Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали католическую церковь в Буркина-Фасо, есть жертвы.
Серия взрывов в церквях произошла на Шри-Ланке. В результате атак погиб 321 человек, около 500 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.