Австралия отказалась предоставить Ассанжу «особую» помощь

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что основатель WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж не получит «особой» помощи от властей страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Ассанжу будет оказана обычная консульская помощь, как любому австралийцу.

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Он также добавил, что основатель WikiLeaks должен предстать перед законом.

Ранее сообщалось, что соратника Ассанжа задержали в Эквадоре.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.