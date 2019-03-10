Мадуро: технологии для атаки на энергосистему есть только у США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что враги страны атаковали систему электроснабжения Венесуэлы с помощью высокотехнологичного оружия, которым располагает только правительство США, передает РИА «Новости».

По его словам, атака на венесуэльскую систему электроснабжения была осуществлена посредством электромагнитных атак.

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«Правые экстремисты из оппозиции — авторы и исполнители этих атак против страны, и они использовали высокие технологии, которые в мире есть только у правительства США, использовали высокотехнологичное оружие», — сказал Мадуро.

Также он выразил уверенность в том, что правда о причинах энергетического кризиса в Венесуэле раскроется, потому что «бог всегда на нашей стороне».

Ранее Мадуро заявил о кибератаке на энергообъект в Венесуэле, которая, по его словам, помешала властям страны восстановить энергоснабжение.