Тим Кук сменил имя в твиттере после конфуза Трампа

Глава корпорации Apple Тим Кук сменил имя в своем аккаунте в твиттере после того, как президент США Дональд Трамп по ошибке назвал его «Тимом Эпплом». Изменения появились на его странице в соцсети.

Рядом с именем Кука появился логотип компании в виде яблока.

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Ранее сообщалось, что Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал Тима Кука «Тимом Эпплом».

«Мы очень ценим это (вклад Apple. — «Газета.Ru»), Тим Эппл», — сказал Трамп.

Конфуз произошел в ходе обсуждения развития технологий в сфере образования.