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Минобороны и МЧС Белоруссии доставят помощь пострадавшему от засухи Зимбабве

Военные и МЧС Белоруссии привезут гумпомощь пострадавшему от засухи Зимбабве

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Shutterstock

Белоруссия выразила готовность отправить гуманитарную помощь в пострадавшее от засухи Зимбабве. Решение об этом было принято Советом министров республики, пишет ТАСС.

Министерству обороны и Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено организовать доставку гуманитарной помощи в Зимбабве. Сотрудники спасательного ведомства будут направлены в африканскую страну для сопровождения и передачи гуманитарного груза.

В состав груза войдут продукты питания, медикаменты, одежда, обувь и мотопомпы на общую сумму более 1,2 млн белорусских рублей, что эквивалентно более чем 34,8 млн рублей по текущему курсу Национального банка Белоруссии.

В начале апреля Зимбабве объявило о состоянии стихийного бедствия из-за сильной засухи, которая охватила страну. Катастрофическая засуха спровоцирована климатическим явлением под названием Эль-Ниньо, которое повышает общемировую температуру на протяжении продолжительного времени.

Президент страны рассказал, что для борьбы с последствиями засухи будут использовать два направления. В первую очередь это строительство плотин и ирригация.

Ранее сообщалось, что Зимбабве может ввести безвиз для россиян.

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