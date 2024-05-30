Стало известно, что у особистов в зоне СВО есть вопросы к мужу Блиновской

Муж блогера Елены Блиновской Алексей находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), но никаких задач не выполняет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис», — сказал источник.

По его словам, из-за этого у особистов есть «много вопросов» к Блиновскому.

Накануне источник из окружения предпринимателя сообщил изданию Shot, что Алексей Блиновский переквалифицировался в пулеметчика.

24 апреля сообщалось, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

При этом до этого Блиновский жаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Он просил помощи у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Ранее блогера Ярдрея обвинили в нападении с перцовым баллончиком.