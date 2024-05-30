Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что у особистов в зоне СВО есть вопросы к мужу Блиновской

«РИА Новости»: у особистов в зоне СВО есть вопросы к мужу Блиновской

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Муж блогера Елены Блиновской Алексей находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), но никаких задач не выполняет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис», — сказал источник.

По его словам, из-за этого у особистов есть «много вопросов» к Блиновскому.

Накануне источник из окружения предпринимателя сообщил изданию Shot, что Алексей Блиновский переквалифицировался в пулеметчика.

24 апреля сообщалось, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

При этом до этого Блиновский жаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе. Он просил помощи у главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Ранее блогера Ярдрея обвинили в нападении с перцовым баллончиком.

Все новости на тему:
Дело Блиновской
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами