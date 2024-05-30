Мужчина набросился с ножом на людей в московском магазине

В Москве мужчина напал с ножом на покупателей и продавцов в продуктовом магазине «Магнолия». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел в магазине, расположенном у Хорошевского шоссе.

«На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы и попытался задержать нападавшего», — сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, злоумышленник не стал подчиняться требованиям сотрудников полиции. Они были вынуждены применить табельное оружие, после чего мужчину удалось задержать.

Как заявил представитель правоохранительных органов, до приезда полиции нападавший ранил нескольких посетителей и продавщиц магазина. Некоторых из них экстренно госпитализировали.

29 мая сообщалось, что в Краснодаре перед судом предстает местный житель, который напал с ножом на трех прохожих на улице.

По данным следствия, в январе 2024 года пьяный житель Краснодара ударил охотничьим ножом в спину 11-летнюю девочку. Ребенок упал, злоумышленник проследовал по улице и напал на мужчину, ударив его лезвием в шею, а затем набросился на женщину, выходившую из магазина, прохожая получила ножевое ранение лица.

Ранее в Ленинградской области подросток ограбил магазин и напал с ножом на кассира.