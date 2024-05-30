Парламент Великобритании распущен

В четверг, 30 мая, в Великобритании официально распущен парламент. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно действующим правилам, парламент должен быть распущен за 25 будних дней до утвержденной даты проведения голосования, которая в этом году назначена на 4 июля. В настоящий момент все депутаты Палаты общин сложили свои полномочия и более не представляют своих избирателей. При желании любой из них может вновь выставить свою кандидатуру на выборах.

При этом члены Палаты Лордов — верхней палаты британского парламента — сохраняют свои должности, так как они не избираются, а назначаются королем по рекомендации премьер-министра.

По закону в Великобритании должны проводиться всеобщие выборы и избираться новый парламент не реже одного раза в пять лет.

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в стране на 4 июля. Российский посол в Лондоне Андрей Келин высказал мнение, что это решение стало неожиданным для всех СМИ, политологов и представителей партий.

Ранее Сунак заявил, что следующие пять лет станут одними из самых опасных в истории Великобритании.