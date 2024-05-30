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В Астрахани из огня спасли десятки кроликов

В Астрахани пожарные спасли 48 кроликов

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Shutterstock

Спасатели МЧС России вынесли из загоревшегося в Астрахани сарая 48 кроликов, все животные спасены, пострадавших нет. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел из-за короткого замыкания электросети, сообщил владелец постройки.

Пламя охватило два дома и хозпостройку на площади 155 квадратных метров.

«Хозяин немедленно уведомил пожарных о наличии животных... Все животные спасены, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Недавно в Курской области семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику. Пожар в многоэтажке Железногорска произошел днем 12 мая, загорелась квартира на втором этаже дома, на третьем этаже находился 26-летний мужчина и его 11-месячный сын. Огонь быстро перекинулся на балконы.

Молодой отец уложил мальчика на дневной сон и задремал рядом с ребенком. Мужчину разбудили истошные крики домашнего кота по кличке Кусик, комната быстро наполнилась едким дымом, россиянин намочил тряпки, схватил ребенка и выбежал с ним из квартиры.

В Евпатории в ночь на 16 апреля сгорел зоопарк с экзотическими животными «Тропикпарк».

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

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