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В ОНК заявили, что террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации пострадавшим

ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации и при пожизненном сроке

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Александр Мальцев заявил, что обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при присуждении им пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мальцева, несмотря на то, что трудовая деятельность является обязательной в любом исправительной колонии в РФ, в реальности имеют возможность работать лишь треть заключенных. Кроме того, согласно законам, зарплата осужденного не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Также часть зарплаты осужденных удерживается на содержание в исправительной колонии, заключенные платят и подоходный налог.

Поэтому, сказал Мальцев, террористы смогут выплатить пострадавшим в качестве компенсации лишь крайне скромную, даже если их приговорят к пожизненному заключению.

До этого стало известно, что российские страховые компании выплатили пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» уже больше 21 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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