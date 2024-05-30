Россияне полюбили отдыхать на курортах и стали меньше ходить в походы

С 1 по 26 мая оборот платежей в гостиницах вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Число бронирований увеличилось на 89%, а плательщиков стало на 83% больше. Средний чек вырос на 43% и составил 13 605 рублей. Это показало исследование ЮMoney и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Эксперты отмечают, что в этом году, на фоне роста потребительской уверенности, многие россияне выбирают более комфортные условия отдыха, в том числе курортные форматы. С 1 апреля по 20 мая этого года покупок туров стало на 17% больше, чем год назад. Средний чек на туры увеличился на 14% и составил 64 730 рублей.

«В России развивается инфраструктура для внутреннего туризма, открываются новые туристические локации, а существующие становятся лучше. У россиян появляется больше вариантов для «ленивого» отдыха, что укрепляет интерес к таким форматам отпуска», — отметили эксперты «Чек Индекса».

В то же время любителей походных форматов, кэмпингов и самостоятельного активного отдыха, которых было особенно много в прошлые два года, больше не становится. Этот сегмент развивается в основном за счет тех, кто уже распробовал такой формат: они обновляют товары-расходники, но крупных вещей, таких как палатки, покупают меньше.

При этом, по оценке «Чек Индекса», число покупок чемоданов в апреле-мае 2024 года выросло на 62% год к году. Средний чек увеличился на 10% и составил 4 030 рублей. Палаток за тот же период купили на 10% меньше, чем в 2023 году. Средний чек составил 3 505 рублей (+2%).

Спрос на другие товары для походов тоже снизился. По данным ОФД, покупок раскладных столов стало на 7% меньше, а средний чек составил 3 830 рублей (+11%). Количество покупок спальных мешков снизилось на 9%, а средний чек составил 2 634 рубля (+2%).

По данным аналитиков ЮMoney, с 1 по 26 мая 2024 года оборот платежей в магазинах косметики и парфюмерии вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Платежей стало на 34% больше, а покупателей — на 30% больше. Средний чек увеличился на 23%, до 6 820 рублей.

За тот же период обороты магазинов одежды для активного отдыха и спорта выросли на 84% год к году. Число покупок увеличилось на 63%, а количество плательщиков — на 30%. Средний чек стал на 13% больше и составил 11 471 рубль. Обороты платежей за обычную одежду для мужчин и женщин выросли менее заметно — на 25%. Платежей стало на 35% больше, а число плательщиков не изменилось. Средний чек незначительно снизился — на 8%, до 10 445 рублей.

По данным «Чек Индекса», с 1 по 20 мая выросло число покупок купальников — на 34% относительно прошлогоднего уровня. Средний чек стал на 34% больше и достиг 1 984 рублей. Число покупок шлепок и сланцев в апреле-мае 2024 года выросло на 18% год к году, средний чек составил 814 рублей (+8%).

Таким образом, подсчитали эксперты, сегодня минимальный отпускной набор, куда входят чемодан, купальник или плавки, платье или шорты, шляпа и очки, пляжная обувь и кроссовки, а также косметика для загара, обойдётся туристу приблизительно в 35 тысяч рублей.

Ранее выяснилось, что россияне этим летом планируют длинные отпуска и поездки в Петербург.