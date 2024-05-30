Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В 01:30 мск автомобильный транспорт вновь начал двигаться по ранее перекрытому мосту.

До этого сообщалось, что движение транспортных средств по Крымскому мосту было приостановлено.

12 августа 2023 года Министерство обороны РФ сообщило о попытке удара украинской ракеты по Крымскому мосту. До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в районе Керченского пролива сбили две ракеты. Советник главы Крыма Олег Крючков на этом фоне попросил граждан не снимать работу ПВО.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на объекте и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной ракетой С-200.

Ранее в Черном море уничтожили безэкипажный украинский катер.