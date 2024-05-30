Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист пояснил, сможет ли Блиновская воспользоваться налоговой амнистией

Адвокат Апостол: налоговая амнистия не будет распространяться на Блиновскую

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская не сможет воспользоваться готовящейся в России налоговой амнистией. Об этом со ссылкой на мнение адвоката Игоря Апостола сообщает РИА Новости.

«Конечно же, на лиц, уже привлеченных к ответственности за неуплату налогов, данная амнистия распространяться не будет», – сказал Апостол.

Адвокат пояснил, что система «дробления бизнеса» долгое время легально использовалась для оптимизации налоговой нагрузки и ухода от уплаты НДС. Однако сейчас это не работает: налоговые органы и МВД стали выявлять предприятия, связанные между собой и объединенные одними и теми же бенефициарами.

29 мая стало известно, что Минфин предложил ввести официальное определение понятия «дробление бизнеса» и разработал порядок амнистии для компаний, практиковавших такие схемы ухода от налогов. По плану ведомства, при условии добровольного отказа от дробления в 2025–2026 годах бизнесу простят нарушения 2022–2024 годов.

Блиновскую задержали на границе с Белоруссией весной 2023 года. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов в российскую казну на 918 млн рублей и легализации денежных средств. 22 марта текущего года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

Ранее юрист объяснил, почему Блиновскую не отпустили после уплаты 140 млн рублей.

Все новости на тему:
Дело Блиновской
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами