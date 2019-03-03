Финансовый директор Huawei подала в суд на власти Канады
Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады в связи с нарушением ее конституционных прав во время задержания, сообщает The Globe and Mail.
Согласно заявлению юридической фирмы Gudmundseth Mickelson LLP, представляющей Ваньчжоу, уведомление о подаче иска было предоставлено в Верховный суд Британской Колумбии 1 марта.
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Ранее Китай выразил протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США.
Уточняется, что Пекин сделал канадской стороне строгое представление.