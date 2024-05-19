Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали ракетами подразделения украинской армии в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — отмечается в сообщении.

После атаки пилоты штурмовиков выпустили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания украинских ракет, и вернулись на аэродром вылета. Выпущенные Су-25 авиаракеты поразили спецтехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 19 мая ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края беспилотниками, однако армия России подавила не менее 10 дронов, один из которых упал на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани.

До этого газета The New York Times сообщила, что украинская армия оказалась не готова противостоять наступлению Вооруженных сил РФ в Харьковской области из-за нехватки ресурсов. По данным издания, оборонительные укрепления Украины на харьковском направлении оказались «скудными», поэтому они не стали препятствием для ВС РФ, которые проявили «скорость и силу». Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросали свои позиции, поскольку оказались «застигнуты врасплох», указывается в статье.

Ранее российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов под Харьковом.