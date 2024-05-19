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Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ сбили в Чернянском районе, повреждены дома

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Reuters

Российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Чернянском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотник самолетного типа сбит в Чернянском районе Белгородской области, повреждены два дома и автомобиль, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль», — написал глава региона.

Кроме того, загорелась сухая трава на площади 140 квадратных метров, отметил Гладков. Пожарные быстро потушили возгорание, добавил он.

В ночь на 19 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище Новооскольского городского округа, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате падения беспилотника с последующей детонацией произошло возгорание крыши храма, который является памятником архитектуры.

Также в эту ночь ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края беспилотниками. Армия России подавила не менее 10 дронов, один из которых упал на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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