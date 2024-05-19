Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край, один упал на территории НПЗ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты Краснодарского края беспилотниками, однако армия России подавила не менее 10 дронов, один из которых упал на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов», — отмечается в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал, в Славянском районе разрушений и возгораний не зафиксировано.

Однако в Кущевском районе из-за падения украинского беспилотника произошел небольшой пожар, который не угрожает ближайшим населенным пунктам. Сейчас спасатели тушат огонь. Никто не пострадал, разрушений нет, отметили в оперштабе.

В ночь на 19 мая ВСУ атаковали дроном-камикадзе храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище Новооскольского городского округа, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате падения беспилотника с последующей детонацией произошло возгорание крыши храма, который является памятником архитектуры.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.