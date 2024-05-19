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Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край, один упал на территории НПЗ

Беспилотник ВСУ упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты Краснодарского края беспилотниками, однако армия России подавила не менее 10 дронов, один из которых упал на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов», — отмечается в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал, в Славянском районе разрушений и возгораний не зафиксировано.

Однако в Кущевском районе из-за падения украинского беспилотника произошел небольшой пожар, который не угрожает ближайшим населенным пунктам. Сейчас спасатели тушат огонь. Никто не пострадал, разрушений нет, отметили в оперштабе.

В ночь на 19 мая ВСУ атаковали дроном-камикадзе храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище Новооскольского городского округа, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате падения беспилотника с последующей детонацией произошло возгорание крыши храма, который является памятником архитектуры.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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