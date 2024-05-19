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МВД РФ объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

МВД России объявило в розыск заместителя главы офиса Зеленского Романа Машовца

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Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России приняло решение объявить в розыск заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца. Об этом сообщает РИА Новости.

»Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК (уголовного кодекса. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в России объявлен в розыск один из идеологов нацизма на Украине Владимир Вятрович. Согласно информации из базы МВД, Владимир Михайлович Вятрович 1979 года рождения разыскивается по уголовной статье.

Вятрович известен своими праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями. В 2014 году он возглавил Украинский институт национальной памяти, занимающийся кампаниями по декоммунизации и дерусификации.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что борьба с нацизмом — одна из целей спецоперации на Украине, которая будет обязательно достигнута.

Володин считает, что сейчас украинские власти переписывают историю Одессы, где демонтируются памятники, переименовываются названия, связанные с Россией и СССР, из школьной программы убираются имена русских писателей.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.

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