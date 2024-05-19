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Москвичам пообещали теплую погоду 19 мая

В Москве в воскресенье ожидается до 21 градуса тепла

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Почти безоблачная погода, без осадков и до 21 градусов тепла ожидается в воскресенье в Москве, 19 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидромедцентра.

Отмечается, что температура воздуха ночью опустится до шести градусов тепла. В то же время в области днем температура воздуха прогреется до 22 градусов, а ночью местами может достигать трех градусов тепла.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что температурный рекорд весны в Москве может обновиться на следующей неделе, максимальные показатели пока остаются за 2 апреля. По ее словам, рекорд 2 апреля по метеорологической станции ВДНХ равен +23,2°C. Позднякова уточнила, что 18 и 19 мая в Москве ожидается солнечная погода, но температура не поднимется выше +23°C.

Также синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что погода в предстоящие выходные порадует жителей и гостей столицы – будет солнечно и тепло, осадков не ожидается.

Благоприятные погодные условия в Москве установятся на фоне области высокого давления – прогнозируется 755 мм ртутного столба. Будет небольшой ветер скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 5-7°C тепла в столице и от 3 до 8°C выше нуля по области.

Днем воздух в городе прогреется до 18-20°C тепла, в регионе будет от 16 до 20°C выше нуля.

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