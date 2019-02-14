Во «ВКонтакте» отреагировали на сообщения о массовом взломе пользователей

Администрация «ВКонтакте» опровергла факт массового взлома пользователей. Об этом говорится на официальной странице социальной сети.

До этого пользователи обнаружили, что неизвестные личности отправляют им в сообщения ссылки, при нажатии на которых во всех профилях и группах пользователя, публикуется пост с разными комментариями.

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«Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности», — добавила администрация.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поделился мыслями о запрете «ВКонтакте» на Украине.