Facebook удалил сотни связанных с Ираном аккаунтов

Компания Facebook удалила несколько сотен аккаунтов в фейсбуке и инстаграме, которые, по утверждению представителей соцсети, были связаны с Ираном. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В Facebook подчеркнули, что аккаунты демонстрировали признаки «скоординированной, вводящей в заблуждение деятельности». Также в компании уточнили, что в общей сложности было удалено 780 страниц, групп и аккаунтов в обеих социальных сетях.

В октябре прошлого года сообщалось, что Facebook удалил более 80 связанных с Ираном страниц.