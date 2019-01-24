Благотворительный фонд принца Чарльза отказался от пожертвований Huawei

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Благотворительная организация The Prince's Trust, основанная сыном королевы Великобритании Елизаветы II принцем Чарльзом, отказалась в дальнейшем принимать пожертвования от китайской компании Huawei, пишет Financial Times.

Сообщается, что британская сторона не будет брать пожертвования из-за «обеспокоенности общественности». В ответ на это решение в Huawei заявили, что сильно огорчены.

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«Мы с большим уважением относимся к отличной работе, которую благотворительная выполняет организация... Мы гордимся нашим 10-летним партнерством и, конечно, надеемся, что сможем снова работать вместе в будущем», — поделился представитель Huawei.

Ранее сообщалось, что Оксфордский университет отказался от поддержки Huawei.