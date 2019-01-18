ABC: демократы США снова заподозрили Россию в хакерской атаке

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В Национальном Комитете Демократической партии США утверждают, что они были жертвами широкомасштабной кибератаки после промежуточных выборов в американский конгресс в ноябре 2018 года, к которой причастны российские хакеры, передает американский телеканал ABC News со ссылкой на поданный в суд иск.

В заявлении говорится, что «вполне вероятно», что это была российская разведка, которая снова попыталась незаконно проникнуть в компьютеры демократов.

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«14 ноября 2018 года десятки адресов электронной почты членов Нацкомитета Демократической партии оказались под ударом в ходе фишинговой атаки, однако никаких доказательств того, что атака была успешной нет», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что демократы заподозрили Россию в причастности к атаке из-за сходства предыдущих «технических трюков» таких хакерских группировок, как APT 29 и Cozy Bear. Так, содержание и время рассылки писем позволяет предположить, что действия проводились в рамках широкой фишинговой кампании. Обычно фишинговая атака предполагает рассылку электронных писем с вредоносными ссылками внутри.