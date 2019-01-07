Телеканалы не хотят выделить Трампу эфир для обращения к нации

По меньшей мере два телеканала не хотят выделять президенту США Дональду Трампу эфирное время для обращения к нации. Об этом сообщил журналист New York Times Майкл Гринбаум.

Ранее стало известно, что Трамп решил обратиться к нации в прайм-тайм из Овального кабинета.

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«По меньшей мере два крупных канала все еще обдумывают (выпуск обращения в прайм-тайм — «Газета.Ru»)», — написал журналист.

Он отметил, что компании проявляют «скептицизм». Речь идет о двух каналах из четверки крупнейших — ABC, NBC, CBS и Fox.