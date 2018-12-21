В «Би-би-си» отреагировали на проверку со стороны Роскомнадзора
Британская телерадиовещательная сеть «Би-би-си» прокомментировала проверку со стороны Роскомнадзора. Об этом сообщает Reuters.
В организации заявили, что редакция соблюдает все российские требования.
«Как и во всем мире, «Би-би-си» в России ведет свою деятельность в соответствии со всеми законами страны, чтобы предоставлять независимые новости и информацию своей аудитории», — заявила пресс-секретарь «Би-би-си».
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Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на проверку ВBC World News. Свой комментарий также дала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Новость дополняется.