В «Би-би-си» отреагировали на проверку со стороны Роскомнадзора

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/12103087/RTR3A9X1-pic905-895x505-15670.jpg">

Британская телерадиовещательная сеть «Би-би-си» прокомментировала проверку со стороны Роскомнадзора. Об этом сообщает Reuters.

В организации заявили, что редакция соблюдает все российские требования.

«Как и во всем мире, «Би-би-си» в России ведет свою деятельность в соответствии со всеми законами страны, чтобы предоставлять независимые новости и информацию своей аудитории», — заявила пресс-секретарь «Би-би-си».

Реклама

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на проверку ВBC World News. Свой комментарий также дала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Новость дополняется.