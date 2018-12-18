ФАС оштрафовала трех крупнейших операторов за внутрисетевой роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала за внутрисетевой роуминг трех крупнейших операторов, передает ТАСС.

По данным агентства, «Вымпелком», МТС и «Мегафон» должны будут выплатить по 737,5 тыс. рублей.

«Антимонопольное ведомство наложило штраф на компании «Вымпелком», МТС и «Мегафон» за установление внутрисетевого роуминга. Каждая компания должна заплатить 737,5 тыс. рублей», — отметили в ФАС.

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В службе подчеркнули, что деньги от операторов должны поступить в течение 60 дней.

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала операторов «большой четверки».