Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Появились подробности о состоянии отравившихся угарным газом детей в Дагестане

Минздрав: жизни отравившихся угарным газом детей в Дагестане вне опасности
Евгений Биятов/РИА Новости

Состояние 10 детей, отравившихся угарным газом в селе Параул в Дагестане, не вызывает опасений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

В публикации отмечается, что в текущий момент врачи Карабудахкентской центральной районной больницы оказывают помощь пострадавшим детям.

«Все дети находятся под наблюдением специалистов, состояние их не вызывает опасений», — говорится в публикации.

2 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что в частном детском саду в населенном пункте Дагестана Параул пятеро детей отравились угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Позднее сообщалось, что число отравившихся детей выросло вдвое.

29 января Baza сообщила, что в Тюменской области была зарегистрирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 116 несовершеннолетних. Эпицентром заболевания стало село Онохино.

Зараженное куриное мясо могло стать причиной массового отравления детей в селе Онохино.

Ранее кафе в Архангельске закрыли после отравления детей.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!