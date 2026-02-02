Появились подробности о состоянии отравившихся угарным газом детей в Дагестане

Состояние 10 детей, отравившихся угарным газом в селе Параул в Дагестане, не вызывает опасений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

В публикации отмечается, что в текущий момент врачи Карабудахкентской центральной районной больницы оказывают помощь пострадавшим детям.

«Все дети находятся под наблюдением специалистов, состояние их не вызывает опасений», — говорится в публикации.

2 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что в частном детском саду в населенном пункте Дагестана Параул пятеро детей отравились угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Позднее сообщалось, что число отравившихся детей выросло вдвое.

29 января Baza сообщила, что в Тюменской области была зарегистрирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 116 несовершеннолетних. Эпицентром заболевания стало село Онохино.

Зараженное куриное мясо могло стать причиной массового отравления детей в селе Онохино.

Ранее кафе в Архангельске закрыли после отравления детей.