Клуб РПЛ погасил миллиардный долг

Самарские «Крылья Советов» сообщили о погашении миллиардного долга
ПФК «Крылья Советов»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» из Самары в своем официальном Telegram-канале сообщил о завершении работы по выплате долга перед компанией «РТ-Капитал».

«Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании в счет долговых обязательств в течение последнего года составил почти 1,1 млрд рублей. Этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и собственных средств клуба», — указано в сообщении.

О том, что «РТ-Капитал» хочет обратиться в арбитражный суд с требованием признать клуб банкротом, стало известно 21 января.

В июле 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» взыскал более 923 миллионов рублей с клуба. Согласно опубликованной в декабре 2025 года информации, судебные приставы уже завели на клуб исполнительное производство. По закону на то, чтобы вернуть деньги, у боссов команды есть пять дней, не считая самого первого. Тогда указывалось, что погасить задолженность надо до 6 декабря, но из-за того, что это выходной день, срок сдвигается — до 8 числа.

В начале 2025 года стало известно, что дочерняя компания «Ростеха», «РТ-Капитал», подала в суд на футбольный клуб «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере ₽897 млн. Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев указывал, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

Ранее «Крыльям Советов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов.
 
