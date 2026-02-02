Размер шрифта
Галкин поставил Шаца в неловкое положение: «Я сегодня встал на распутье»

Комик Михаил Шац признался, что находится на распутье из-за Максима Галкина
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) иронично признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится на распутье.

Внутренняя дилемма Шаца в том, чтобы либо отрастить бороду, подобную той, что у Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), или же начать активно заниматься спортом — как юморист Александр Незлобин.

«Как и любой мужчина, я сегодня встал на распутье. Я гляжу то в сторону парка Йосемити (в США живет Незлобин. — «Газета.Ru»), то в сторону Куршевеля (сейчас отдыхает Галкин. — «Газета.Ru»). Принять себя таким, какой я есть, или отрастить бороду и подкачаться? С наслаждением есть лапшу быстрого приготовления на тысячелетнем бревне или пить шампанское на лыжах?» — написал Шац.

В завершение юморист отметил, что готов ответить на все эти вопросы только в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). А в комментариях Шацу написал сам Максим Галкин — и тоже в шутливой форме пожелал ему успеха в поисках.

«Найти свой путь ты должен, воин. Сила будет с тобой», — оставил под постом муж Пугачевой.

Накануне телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Instagram призналась, что хотела бы раньше расторгнуть брак с шоуменом и юмористом Михаилом Шацем

