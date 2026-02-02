Размер шрифта
В Госдуме заявили, что Украина получила сигнал от Каи Каллас по вопросу территорий

Депутат Журова: слова Каллас о сложных уступках Киева стали сигналом Украине
Liesa Johannssen/Reuters

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о готовности Киева к территориальным уступкам в конфликте с Россией стало политическим сигналом Украине о необходимости подвижек по территориальному вопросу. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Это говорит о том, что в любом случае они должны это были сделать (пойти на территориальные уступки. – «Газета.Ru»). Видимо, они ждали этой команды от Евросоюза», — подчеркнула депутат.

По словам Журовой, в Киеве «никак не могут жить» без тех или иных указаний со стороны США или Европы.

По вопросу территориальных уступок, отметила парламентарий, Каллас послала Украине политический сигнал, заявив о том, что Киев готов идти на «сложные уступки».

2 февраля Каллас на конференции по безопасности в Осло сообщила, что Украина на переговорах об урегулировании конфликта готова идти «на сложные уступки».

«Украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень сложные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась», — сказала Каллас.

Ранее экс-посол США допустил, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории.
 
