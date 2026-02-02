Размер шрифта
Одна из воинских частей Белоруссии была приведена в готовность

Виктор Толочко/РИА «Новости»

Одна из воинских частей Западного оперативного командования приведена в готовность в рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил (ВС) Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, в настоящее время личный состав готовит вооружение, военную и специальную технику к применению, получает и загружает материальные средства, а также готовится к совершению марша в назначенный район.

26 января министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о начале проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил страны.

Незадолго до этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание вопросам обеспечения обороны Союзного государства в связи с внешними угрозами безопасности.

24 января января госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает держать на «самом жестком контроле» ход проверки готовности в вооруженных силах из-за обстановки в мире, которая «предъявляет особое требование к боевой готовности».

Ранее министр обороны Белоруссии рассказал о милитаризации по периметру страны.
 
