Пошутивший над бойцами СВО комик призвал освободить его: «Нет состава преступления»

Комик Останин заявил, что суд должен оправдать его после шутки о бойце СВО

Комик Артемий Останин, которого судят за шутки о том, как в метро на него наехал «скейтер без ног», в последнем слове отказался признавать свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Останин уверен, что суд должен оправдать его, поскольку следствие доказало, что в его действиях нет состава преступления.

«Само следствие запросило экспертизы, они подтвердили, что нет состава преступления. Но прокуратура не отказалась от 282 статьи. Более того — на предыдущем заседании прокурор повел себя людоедским образом, запросив максимальный срок», — сказал юморист.

Также стендапер подчеркнул, что был многократно наказан в течение 2025 года «за то, что не совершал». Он вспомнил, что его «выкрали» из Белоруссии и доставили в Россию, попутно избив. Потом юморист «утратил веру в людей», когда судья отправила его в тюрьму, несмотря на перелом позвоночника.

Помимо этого, отметил юморист, его наказали экономическим образом, внеся в реестр террористов и экстремистов, и не дали попрощаться с бабушкой. Родственницы не стало после того, как «к ней домой вломились какие-то мордовороты».

«На моих глазах изнасиловали саму суть правосудия. В заседание не допустили моего адвоката, но в качестве адвоката пригласили следователя, который имеет отношение к моему делу. Мой отказ от него не учли», — подчеркнул Останин.

В завершение комик снова напомнил, что уже был наказан за преступление, которого не совершал.

«Я не преступник, я стендап-комик. Я желаю, чтобы никто не оказывался в ситуации, в которой оказался я. Всем добра!» — подытожил он.

Ранее племянник Солженицына Сергей объяснил неизбежной судьбой решение уйти на СВО.