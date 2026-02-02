Размер шрифта
Зеленский огласил список участников украинской делегации на трехсторонней встрече в ОАЭ

Зеленский: от Украины на переговоры в Абу-Даби полетят шесть человек
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Стало известно о составе украинской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. О ее членах рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В делегацию войдут: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, начальник генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, советник офиса президента республики Александр Бевз и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Зеленский заявил, что встретился сегодня с большинством из них, а также согласовал рамки обсуждения и конкретные задачи.

До этого глава республики заявил, что украинская делегация отправится в Абу-Даби на переговоры с Россией и США в понедельник, 2 февраля.

Накануне сообщалось, что новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби назначен на середину следующей недели.

Также американская газета The New York Times написала, что новый раунд трехсторонних переговоров (РФ, США и Украина) по прекращению украинского конфликта был отложен на несколько дней «после неожиданной встречи» в эти выходные между российскими и американскими переговорщиками во Флориде. Речь о визите в Майами спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Принимавший в ней участие спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф назвал встречу продуктивной.

Ранее политолог заявил о тупиковом положении Украины в преддверии переговоров в Абу-Даби.
 
