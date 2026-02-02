Коты устроили пожар в подмосковной квартире

В Подмосковье из-за кошачьих игр начался пожар в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Одинцово-1». На кухне одной из квартир играли два кота, и в какой-то момент один из них запрыгнул на плиту и случайно включил конфорки. Сверху на ней стояла сушилка для овощей — она загорелась, и в жилище начался пожар. Очевидцы заметили дым и вызвали на место происшествия пожарных, бригаду скорой помощи и полицию.

В результате случившегося питомцы не пострадали. С хозяйкой квартиры проводят разъяснительную беседу представители управляющей компании и пожарной службы.

До этого кошка осталась одна дома и устроила пожар, включив плиту. В этот момент на этой плите находились различные предметы, которые загорелись.

