Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Коты устроили пожар в подмосковной квартире

SHOT: в Подмосковье коты устроили пожар в квартире
Telegram-канал SHOT

В Подмосковье из-за кошачьих игр начался пожар в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Одинцово-1». На кухне одной из квартир играли два кота, и в какой-то момент один из них запрыгнул на плиту и случайно включил конфорки. Сверху на ней стояла сушилка для овощей — она загорелась, и в жилище начался пожар. Очевидцы заметили дым и вызвали на место происшествия пожарных, бригаду скорой помощи и полицию.

В результате случившегося питомцы не пострадали. С хозяйкой квартиры проводят разъяснительную беседу представители управляющей компании и пожарной службы.

До этого кошка осталась одна дома и устроила пожар, включив плиту. В этот момент на этой плите находились различные предметы, которые загорелись.

Ранее калининградец устроил пожар в доме, после того как его бросила подруга.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!