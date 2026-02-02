13 претендентов: сколько медалей завоюют россияне на Олимпиаде

На Олимпийских играх, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, выступят 13 представителей России. Они будут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. «Газета.Ru» — о том, за кого будем болеть и какие у наших атлетов шансы на медали.

Фигурное катание — Аделия Петросян и Петр Гуменник

Фигуристы получили право участвовать в олимпийских соревнованиях благодаря триумфу на квалификационном турнире в Пекине. Путевку на Игры получили спортсмены, которые занимали места в пятерке по итогам двух программ. Петросян безоговорочно стала лучшей, заработав в сумме 209,63 балла. Выиграл свой отбор и Гуменник с результатом 262,82.

После этого они начали активную подготовку к Играм, при этом Петр на какое-то время выезжал в США и тренировался под руководством известного специалиста Рафаэля Арутюняна. Свою форму фигуристы продемонстрировали в декабре на чемпионате России, где также одержали победы. При этом Аделия в третий раз стала сильнейшей в стране, а вот для Петра это был первый титул.

А незадолго до Олимпиады пришла новость, которая не особенно обрадовала поклонников российского фигурного катания: Петросян и Гуменник в коротких программах выступят в первых разминках. Это чрезвычайно расстроило заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

«С какой стати они первые? Ну почему так с нами? У меня вопросы не прекращаются. Я так расстраиваюсь, знаете, даже плачу.

Как могли нас исключить? И еще потом допустить двух? И еще на них какие-то санкции? Да побойтесь вы Бога! Мы столько лет украшали фигурное катание, вели его вперед. Что же вы делаете? Теперь наши будут открывать Олимпийские игры», — сказала Тарасова в эфире Okko.

Тем не менее эксперты достаточно высоко оценивают шансы россиян. По их мнению, Аделия может побороться за золото. А вот Гуменнику будет намного сложнее — просто потому что на Играх будет выступать американец Илья Малинин, который в финале Гран-при ISU в Японии первым в истории исполнил в произвольной программе семь четверных прыжков.

«Действительно, только слова восторга. Это новый шаг для человеческих возможностей. Здорово, что мы это видели. Браво, Илья, аплодисменты тренерскому штабу! На данный момент в мужском одиночном фигурном катании есть Илья Малинин и есть все остальные», — заявил «Газете.Ru» серебряный призер Олимпиады в танца на льду Илья Авербух.

Прогноз «Газеты.Ru»: Петросян завоюет золото или серебро, Гуменник займет 2–4 место.

Лыжные гонки — Савелий Коростелев и Дарья Непряева

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) с большой неохотой выдает нейтральный статус россиянам. В числе счастливчиков оказались Коростелев и Непряева. И, что намного важнее, они успели оформить документы к этапу Кубка мира в Давосе, который был отборочным турниром на Игры.

На соревнованиях они не показали высоких результатов. Савелий в раздельной гонке занял 25-е место, а Дарья — 20-е. Тем не менее этого им хватило, чтобы получить олимпийские квоты. Они продолжили выступления на Кубке мира, и их прогресс был на лицо. В конце января, на последнем перед Играми этапе, и Коростелев, и Непряева стали восьмыми в масс-старте.

Безусловно, лыжникам будет намного сложнее бороться за медали, чем тем же фигуристам. В этом виде спорта по-прежнему доминируют скандинавы: к примеру, Савелий в масс-старте пропустил вперед семерых норвежцев. Но при определенных обстоятельствах они могут оказаться, как минимум, в группе лидеров.

«Коростелев, как я считаю, будет в топ-10 во всех дистанционных гонках и окажется близко к призам на коньковой разделке. Но, как я уже говорил, пока он не дотягивает до норвежцев.

Непряева должна быть довольна попаданием в топ-10 на одной-двух дистанционных гонках и использовать это как основу для дальнейшего роста», — сказал «Чемпионату» норвежский журналист Ян-Петтер Сальтведт.

Впрочем, старший тренер сборной России Юрий Бородавко верит, что Савелий и Дарья могут оказаться в призерах. Но для этого им нужно очень грамотно подойти к забегам.

«Выигрывает тот, кто сумел сохранить больше сил. Побеждает не всегда сильнейший. Очень часто было и в нашей практике, что заключительный этап перед Олимпиадой наши спортсмены выигрывали, считались явными фаворитами, но не смогли показать ожидаемых результатов. Выигрывает тот, кто лучше подготовится в психологическом плане, сохранит моральные и функциональные силы», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Прогноз «Газеты.Ru»: лучшая гонка для россиян — масс-старт. Непряева финиширует в топ-15, Коростелев — в топ-10.

Конькобежный спорт — Ксения Коржова и Анастасия Семенова

20-летняя Коржова получила олимпийскую лицензию по итогам четырех этапов Кубка мира. Она была допущена лишь на дистанцию 3000 м, но общего 17-го места хватило, чтобы квалифицироваться. А день спустя завоевала право поехать в Италию и Семенова – она стала 15-й в масс-старте, а после четырех этапов оказалась на 21-й позиции, чего ей также хватило, чтобы отобраться на Игры.

Впрочем, их не причисляют к фаворитам олимпийского турнира. Двукратный бронзовый призер Олимпиад Екатерина Лобышева объяснила, почему.

«На самом деле, если судить по результатам, конечно, нам далековато до лидеров. К сожалению, нет международной практики, что тоже сказывается. Но мы будем бороться, две наших спортсменки сделают все, чтобы достойно представить свою страну. Но рассчитывать на конкуренцию с мировыми лидерами не приходится.

Думаю, медали ждать не стоит. Но это не в укор нашим спортсменам. Они делают все возможное и ищут дополнительную мотивацию, чтобы вообще не закончить с большим спортом.

Будем надеется, что у них получится прыгнуть выше своих возможностей», — сказала Лобышева «Спорт-Экспрессу».

Прогноз «Газеты.Ru»: Коржова и Семенова не войдут в топ-10 ни в одной из гонок.

Шорт-трек — Алена Крылова и Иван Посашков

Крылова получила приглашение на Олимпиаду благодаря результатам на этапах Кубка мира. В Канаде она стала 21-й на дистанции 500 метров. Этого было достаточно, чтобы попасть на Игры. Сама она призналась, что ей было непросто.

«Скорости в олимпийском отборе были высокие. Это было неожиданно. Я ожидала, что скорость будет выше, чем на российских стартах, но она была еще выше, чем я предполагала. Все забеги были сложные. Мне даже трудно выделить какие-то отдельно. Везде была напряженная борьба. И я была собой недовольна», — рассказала Крылова в эфире «Матч ТВ».

Посашков же стал 24-м по сумме четырех этапов и также квалифицировался на Игры.

«Для меня это первый международный сезон по взрослым. Все было в новинку, и надо было понять различия с шорт-треком в России: там плотнее борьба и другой уровень с точки зрения тактики. Даже если сравнивать с международной ареной четыре года назад — время прохождения дистанции примерно такое же, но скорость на финише намного выше. И к этому надо было привыкать. Почувствовал, что каждый забег, начиная с предварительных, — это забег на максимум. Звезды, темные лошадки — никого нельзя скидывать со счетов, потому что каждый забег идет на максимум», — сказал спортсмен.

Прогноз «Газеты.Ru»: Крылова и Посашков не завоюют медалей ни в одной из гонок.

Горные лыжи — Юлия Плешкова и Семен Ефимов

Двукратный бронзовый призер Олимпиад Плешкова получила нейтральный статус в декабре. А в январе она выступила на четырех международных стартах, три из которых прошли в рамках этапов Кубка мира. В немецком Бишофсвизене она заняла третье место в слаломе-супергиганте. Однако на последующих этапах ее результаты были далеко не такими обнадеживающими: 51-е место в скоростном спуске в Цаухензее, а также 40-е место в скоростном спуске и 48-е — в супергиганте в Тарвизио. Тем не менее, она смогла квалифицироваться на Олимпийские игры. Стоит отметить, что она выступала на Олимпиаде в Пекине и там стала 10-й в комбинации.

Отборочный норматив выполнил и Ефимов. Он поедет на Игры благодаря шестому месту в слаломе на турнире в итальянском Кронплатце.

«Попадание на Олимпийские игры после такого перерыва — уже успех ребят. И они будут бороться за самые высокие места в своих дисциплинах. Для ребят участие в Играх — это достижение своей мечты прежде всего», — сказал ТАСС глава Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

Прогноз «Газеты.Ru»: Плешкова войдет в топ-20 в супергиганте, Ефимов — нет.

Санный спорт — Дарья Олесик и Павел Репилов

Чтобы претендовать на участие в Олимпиаде, саночникам было необходимо выполнить одно из двух условий: либо набрать не меньше пяти очков на каждом из первых пяти этапов Кубка мира — 2025/26, либо принять участие в двух и получить в общей сложности не менее 26 баллов.

На этапе в Оберхофе Дарья заняла 12-е место. Международная федерация санного спорта приняла решение отдать ей олимпийскую квоту, что очень возмутило ирландцев, чья представительница Эльза Десмонд стала 19-й. В Ирландии были убеждены, что их спортсменка больше достойна попадания на Игры, чем россиянка. Они даже подали жалобу в Спортивный арбитражный суд, но выездная панель CAS отказалась ее рассматривать. А по итогам пяти этапов Олесик расположилась на 23-м месте, набрав 78 очков. Павлу для отбора хватило 48 очков, он стал 33-м.

«Прекрасно, что Репилов и Олесик смогли получить допуск на Олимпийские игры. Будем болеть и переживать за них. Хочу пожелать им удачи на соревнованиях. Будет непросто, но ждем от них хорошего результата. Маленький молодежный опыт? Все мы с чего-то начинали. Кто-то вообще едет на свою первую и единственную Олимпиаду, но все равно одерживают там победу», — заметил трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

Прогноз «Газеты.Ru»: Олесик попадет в топ-10, Репилов — в топ-20.

Спортсмен стал первым из россиян, кто квалифицировался на олимпийские соревнования. Об этом он сам сообщил болельщикам.

«В течение всего зимнего сезона мы ездили зарабатывать очки для олимпийской квалификации. Остается еще один этап Кубка мира, который идет в зачет, но я по очкам уже в любом случае прохожу. Даже немного не верится, что уже в феврале будут Олимпийские игры. Мотивация бешеная», — написал Филиппов в соцсетях еще в июне 2025 года.

Готовясь к Олимпиаде, Никита постепенно набирал форму и показывал высокие результаты. На последнем перед Играми этапе Кубка мира в испанском Бой-Тауле он занял третье место. А немногим ранее выиграл бронзу в Куршевеле, дебютировав на взрослом международном уровне.

«Надежда на олимпийскую медаль Никиты у нас есть, конечно. Но очень много факторов, которые влияют на это. Слишком надеяться нельзя. Он очень мотивирован, очень серьезно готовится, но уровень пока еще немножко не достает до лидеров. Очень многое будет зависеть от сложившейся ситуации. Конечно, он будет выкладываться на все 100 и даже более. Он очень серьезно относится к своей задаче. Но многое зависит не только от него», — указал председатель комиссии по ски‑альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов

Он добавил, что для успеха Филиппову придется прыгнуть выше головы, поскольку результатов, которые он показывал на Кубке мира, недостаточно, чтобы рассчитывать на олимпийские медали.

Прогноз «Газеты.Ru»: Никита окажется в топ-5 по итогам спринтерской гонки.