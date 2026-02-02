Размер шрифта
Сборной России предрекли проблемы после разбана ФИФА

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что сборная России не готова к возвращению
Владимир Песня/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что потенциальное снятие ограничений со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) к сборной России является хорошим сигналом.

При этом, по мнению эксперта, за время бана игроки национальной команды России растеряли былой потенциал и теперь серьезно уступают в классе.

«Четыре года нас морозили, а теперь: «Ой, санкции ничего не дали». Тоже мне, новость. Да мы и так это знали! Пускай возвращает, а как же. Будет тяжело — мы играли все это время только с африканцами и белорусами, а как только приехала сборная Чили — все, проиграли, причем без вариантов! А они даже на чемпионат мира не едут! Нашим ловить нечего на международной арене сейчас», — заявил эксперт.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее стало известно, когда Россию могут вернуть в международный футбол.
 
