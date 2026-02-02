Стало известно, когда Россию могут вернуть в международный футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) на ближайшем конгрессе организации в апреле обсудит возвращение России на международные турниры. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о возможном допуске основной сборной России, а также юношеских, молодежных и женских команд. При этом отмечается, что возвращение может быть полноценным — с национальными флагом и гимном.

«Вероятность положительного решения оценивается как высокая, а само возвращение может быть реализовано уже в апреле этого года», — указывают источники.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, на сегодняшний момент пропускают российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Российский футбольный союз отреагировал на слова главы ФИФА про бан.