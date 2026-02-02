Глава МИД Франции заявил, что Европа полностью обеспечивает Украину помощью

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сегодня именно европейцы полностью обеспечивают международную помощь Украине. Его слова приводит Libеration.

«Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы. По инициативе Франции и Великобритании и в сотрудничестве с президентом Зеленским провели беспрецедентную работу по военному планированию, чтобы обеспечить сопровождение гарантиями безопасности любого мирного соглашения», – сказал Барро.

Он заверил, что Киев может рассчитывать на непоколебимую поддержку Европы и знает об этом. Отвечая на вопрос, слышал ли он о резких высказываниях президента Владимира Зеленского в адрес Европы на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что слышал «меньше благодарности, чем сожаления о том, что Европа не развивается достаточно быстро, особенно в плане укрепления своей оборонной способности».

«Я ссылаюсь на многочисленные заявления президента Зеленского, который систематически приветствует очень твердую позицию и высокую позицию Франции с начала этой войны», – сказал Барро.

Выступая на форуме в в швейцарском Давосе Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как действовать на фоне притязаний США на Гренландию. Также досталось и венгерскому премьеру Виктору Орбану, который, по словам Зеленского, «заслуживает подзатыльник».

