В Германии выступили против переговоров по Украине

Военный аналитик Хендрик Реммель заявил, что на данный момент мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине являются пустой тратой времени. Его слова приводит немецкий телеканал n-tv.

По его словам, ни одна из сторон якобы не желает идти на компромисс, и не находится в критическом военном положении, чтобы идти на уступки.

«Я не верю, что пока Россия не достигнет относительной военной слабости, какая-либо из сторон будет готова к переговорам. И что, по сути, переговоры с Россией сейчас — пустая трата времени», — сказал Реммель.

Эксперт утверждает, пока ни одна из сторон не будет готова поступиться с требованиями, конфликт будет продолжаться.

1 февраля в Абу-Даби должны были состояться переговоры между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что встреча планировалась как двусторонняя между Москвой и Киевом, а главной темой должен был стать территориальный вопрос. Позднее их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля.

