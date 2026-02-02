Размер шрифта
В Германии выступили против переговоров по Украине

Военный аналитик Реммель счел переговоры о мире на Украине пустой тратой времени
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный аналитик Хендрик Реммель заявил, что на данный момент мирные переговоры об урегулировании конфликта на Украине являются пустой тратой времени. Его слова приводит немецкий телеканал n-tv.

По его словам, ни одна из сторон якобы не желает идти на компромисс, и не находится в критическом военном положении, чтобы идти на уступки.

«Я не верю, что пока Россия не достигнет относительной военной слабости, какая-либо из сторон будет готова к переговорам. И что, по сути, переговоры с Россией сейчас — пустая трата времени», — сказал Реммель.

Эксперт утверждает, пока ни одна из сторон не будет готова поступиться с требованиями, конфликт будет продолжаться.

1 февраля в Абу-Даби должны были состояться переговоры между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что встреча планировалась как двусторонняя между Москвой и Киевом, а главной темой должен был стать территориальный вопрос. Позднее их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля.

Ранее Каллас захотела уступок от России.
 
