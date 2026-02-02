Назван ключевой аспект в вопросе возвращения России в международный футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) называет безопасность проведения матчей ключевым аспектом при обсуждении возвращения России на турниры под своей эгидой. Об этом пишет Sport24.

Отмечается, что ФИФА считает ключевым вопрос безопасности проведения игр на территории России при продолжении СВО. В ФИФА рассчитывают, что конфликт в скором времени будет завершен, однако существует ряд альтернатив: к примеру, проведение матчей на нейтральных полях или же проведение игр в тех российских городах, где возможно обеспечить необходимый уровень безопасности и организационные стандарты ФИФА.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

