В США не оценили шутки Трампа про новые американские штаты

Шутки президента США Дональда Трампа о территориальной экспансии вызвали неловкое молчание среди людей, присутствовавших на банкете закрытого клуба «Альфальфа». Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп, выступая на вечере клуба «Альфальфа», рассказал, что Вашингтон собирается купить Гренландию. Американский лидер также пошутил, что хочет сделать штатом США не только остров, но и Канаду с Венесуэлой.

В шутливой манере глава Белого дома допустил, что ему, возможно, даже придется отвлечься от выступления, «чтобы лично проконтролировать вторжение США в Гренландию».

Газета отметила, что речь Трампа походила на стендап, но некоторые шутки главы Белого дома звучали неудачно — после них в зале воцарялась неловкая тишина. Сам американский лидер, комментируя выступление в беседе с журналистами, заявил, что это был «вечер комедии».

Трамп уже не раз предлагал Канаде войти в состав США, отмечая, что это поможет защитить страну от «российских и китайских кораблей». Такой же нарратив он использовал и в случае с Гренландией. О чем шутил президент США на вечере клуба и есть ли в шутках доля правды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что по Гренландии «многие вопросы согласованы».