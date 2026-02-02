Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В США не оценили шутки Трампа про новые американские штаты

WP: шутки Трампа про новые штаты США вызвали неловкое молчание на ужине
Denis Balibouse/Reuters

Шутки президента США Дональда Трампа о территориальной экспансии вызвали неловкое молчание среди людей, присутствовавших на банкете закрытого клуба «Альфальфа». Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп, выступая на вечере клуба «Альфальфа», рассказал, что Вашингтон собирается купить Гренландию. Американский лидер также пошутил, что хочет сделать штатом США не только остров, но и Канаду с Венесуэлой.

В шутливой манере глава Белого дома допустил, что ему, возможно, даже придется отвлечься от выступления, «чтобы лично проконтролировать вторжение США в Гренландию».

Газета отметила, что речь Трампа походила на стендап, но некоторые шутки главы Белого дома звучали неудачно — после них в зале воцарялась неловкая тишина. Сам американский лидер, комментируя выступление в беседе с журналистами, заявил, что это был «вечер комедии».

Трамп уже не раз предлагал Канаде войти в состав США, отмечая, что это поможет защитить страну от «российских и китайских кораблей». Такой же нарратив он использовал и в случае с Гренландией. О чем шутил президент США на вечере клуба и есть ли в шутках доля правды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что по Гренландии «многие вопросы согласованы».
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!