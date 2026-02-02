Размер шрифта
«Промыслительно, а не случайно»: Хинштейн раскрыл, кто оказал ему первую помощь после ДТП

Хинштейн: первую помощь после ДТП оказали медики проезжавшей мимо скорой

Первую помощь после ДТП оказали губернатору Курской области Александру Хинштейну медики проезжавшей мимо скорой помощи. Глава региона объяснил такое стечение обстоятельств Божьим промыслом.

«Абсолютно невероятно, что в тот момент, когда произошло ДТП, по шоссе ехала бригада скорой... Как человек верующий, я понимаю, это было промыслительно, а не случайно», — сказал Хинштейн.

Он поблагодарил сотрудников скорой помощи, а также коллектив областной клинической больницы.

Хинштейн добавил, что о полном выздоровлении пока речи не идет, несмотря на то, что его перевели на домашнее лечение.

29 января губернатор сообщил, что в результате ДТП вместе с бедренной костью он сломал три ребра и два поперечных отростка позвонка. По его словам, на реабилитацию уйдет определенное время. Хинштейн заявил, что вместе с врачами он будет делать все для того, чтобы как можно быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе.

22 января автомобиль Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Он извинился перед жителями области, с которыми не смог встретиться из-за произошедшего. От госпитализации в Москву для лечения глава региона отказался. Врачи посоветовали ему отвлечься от работы, но губернатор подчеркнул, что не готов к этому.

Ранее врачи сделали прогноз по лечению Хинштейна.
 
