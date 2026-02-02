Размер шрифта
Сикорский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии: «Я сам решу»

Глава МИД Польши Сикорский пообещал Трампу Нобелевку за Украину при одном условии
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал лично выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он обеспечит справедливый мир на Украине. Отрывок из его выступления на международной конференции по безопасности в Осло приводит Clash Report в соцсети Х.

«Я публично заявлял, что, если президент Трамп обеспечит справедливый мир для Украины, я сделаю это сам. Но я сам решу, что справедливо», — сказал Сикорский.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что президент США Дональд Трамп когда-нибудь получит Нобелевскую премию мира. Она добавила, что верит в способность президента США «изменить ситуацию к лучшему и обеспечить справедливый и прочный мир для Украины». В таком случае Трампа «наконец» можно будет номинировать на награду, констатировала политик.

19 января стало известно, что Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что раз его страна не присудила ему Нобелевскую премию мира, то он больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире

Ранее Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине уже «на подходе».
 
