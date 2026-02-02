В Красноярском крае пятеро детей и один взрослый погибли в ДТП

В Красноярском крае шесть человек погибли в ДТП, пятеро из них — дети

Пять детей и один взрослый погибли в ДТП с автобусом в Рыбинском районе Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«ДТП произошло на 965-м км федеральной трассы в Рыбинском районе Красноярского края. Предварительно, погибли пять детей и один взрослый. Двое человек получили травмы», — сказали агентству.

По информации пресс-службы регионального МВД, погибли пять человек, четверо из которых дети. Еще четырех человек госпитализировали с травмами, сообщили в ведомстве.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Ивеко» двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, в этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 52-летнего водителя», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции. Организован проезд участка ДТП через село Рыбное, добавили в МВД.

