Трамп пообщался с премьером Индии

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом на своей странице в соцсети X заявил посол США в Индии Серджио Гор.

«Президент Трамп только что разговаривал с премьер-министром Моди», — написал дипломат.

Подробностей разговора Гор не привел.

Накануне Трамп заявил, что Индия начнет закупать венесуэльскую нефть.

В октябре прошлого года американский лидер сообщил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины в случае , если не откажется от закупок российской нефти. По словам главы Белого дома, он разговаривал с Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Но в начале ноября американский лидер заявил, что Индия «в основном прекратила» закупки российской нефти. На фоне этого он пообещал, что США «в какой-то момент» снизят пошлины.

Ранее Трамп охарактеризовал Моди.