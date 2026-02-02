Размер шрифта
Санавиация вылетела для оказания помощи после ДТП в Красноярском крае

Из Красноярска вылетели два борта санавиации в помощь пострадавшим в ДТП
Александр Вильф/РИА Новости

Из Красноярска вылетели два борта санитарной авиации для оказания помощи пострадавшим в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Шестеро пострадавших в ДТП были госпитализированы в больницы Бородино и Канска. Собеседница агентства сообщила, что из Красноярска вылетели два борта санитарной авиации: в Бородино направлены реаниматолог и нейрохирург, а в Канск — один реаниматолог. По ее словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в оперативном режиме.

По информации оперативных служб, в ДТП не выжили пять детей и один взрослый. На месте работают сотрудники полиции. Организован проезд участка ДТП через село Рыбное.

22 января в Приморском крае туристический автобус столкнулся с грузовиком на на 56-м км дороги «Раздольное – Хасан» около поселка Барабаш. Всего в салоне автобуса находились 14 человек, из них трое не выжили, еще пятеро пострадали.

Ранее ДТП с участием пассажирского поезда в Волгоградской области попало на видео.
 
