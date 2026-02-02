Размер шрифта
В Турции прокомментировали возможность встречи делегаций США и Ирана по ядерной сделке

РИА Новости: согласование даты встречи США и Ирана по ядерной сделке продолжается
Murad Sezer/Reuters

Проведение переговоров делегаций США и Ирана по ядерной сделке 6 февраля в Стамбуле вероятно, сейчас продолжается согласование даты и места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий источник.

«Вероятность есть, но окончательная договоренность отсутствует. Ведется согласование даты и места», — заявил собеседник агентства.

До этого издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретятся в Стамбуле в пятницу, 6 февраля, чтобы обсудить возможную ядерную сделку.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения с Ираном, отметив значительное американское военное присутствие в регионе.

1 февраля стало известно о готовности администрации президента США к встрече с представителями Ирана для обсуждения потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.
 
