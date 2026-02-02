Дочь Валерии о переезде в Дубай: «Решила довериться сердцу»

Дочь Валерии Шена призналась, что переехала в Дубай по велению сердца

Дочь певицы Валерии, известная под псевдонимом Шена (она же — Анна Шульгина), призналась в Telegram-канале, что решила переехать в Дубай «по велению сердца».

Шульгина подчеркнула, что решение о переезде было спонтанным, но взвешенным: в ее жизни появились перспективные проекты в Дубае, и она решила послушать свою интуицию.

«Я решила довериться сердцу и поехать, чтобы создавать прекрасное с замечательными людьми. Занимаюсь продакшеном, искусственным интеллектом и всем тем остальным, чем я занималась много-много лет до этого», — отметила певица.

Шена заявила, что на протяжении всей жизни стремится к постоянному развитию — приобретает новые навыки и поднимает профессиональную планку.

«Я хочу много знать и круто осуществлять», — отметила она.

Дочь звезды пошла по стопам матери, став певицей, а недавно также занялась продюсированием. Несколько лет назад артистка заявила, что сменила имя: ее официально зовут Шена, а не Анна. Исполнительница показывала фото паспорта в личном блоге, чтобы развеять сомнения подписчиков. Валерия говорила в интервью, что приняла решение дочери и не увидела в этом чего-то абсурдного.

