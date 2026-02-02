Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Дочь Валерии о переезде в Дубай: «Решила довериться сердцу»

Дочь Валерии Шена призналась, что переехала в Дубай по велению сердца
РИА Новости

Дочь певицы Валерии, известная под псевдонимом Шена (она же — Анна Шульгина), призналась в Telegram-канале, что решила переехать в Дубай «по велению сердца».

Шульгина подчеркнула, что решение о переезде было спонтанным, но взвешенным: в ее жизни появились перспективные проекты в Дубае, и она решила послушать свою интуицию.

«Я решила довериться сердцу и поехать, чтобы создавать прекрасное с замечательными людьми. Занимаюсь продакшеном, искусственным интеллектом и всем тем остальным, чем я занималась много-много лет до этого», — отметила певица.

Шена заявила, что на протяжении всей жизни стремится к постоянному развитию — приобретает новые навыки и поднимает профессиональную планку.

«Я хочу много знать и круто осуществлять», — отметила она.

Дочь звезды пошла по стопам матери, став певицей, а недавно также занялась продюсированием. Несколько лет назад артистка заявила, что сменила имя: ее официально зовут Шена, а не Анна. Исполнительница показывала фото паспорта в личном блоге, чтобы развеять сомнения подписчиков. Валерия говорила в интервью, что приняла решение дочери и не увидела в этом чего-то абсурдного.

Ранее комик Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался, что находится на распутье из-за Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!