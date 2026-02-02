Стало известно, как Трамп использует файлы Эпштейна против Зеленского

Появление имени украинского лидера Владимира Зеленского в обнародованных в США файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна может быть использовано президентом Дональдом Трампом для дистанцирования от Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«В файлах Эпштейна вообще, по сути, вся американская верхушка: и республиканцы, и демократы. Так как проект «Украина» там был одним из ключевых, то Зеленский там фигурирует <…> Они (американцы. – «Газета.Ru») взяли Украину под внешнее управление, руководили Украиной. Там именно демпартия. Для Трампа это будет дополнительным обоснованием для того, чтобы, по крайней мере, от Украины как-то попытаться дистанцироваться», — считает аналитик.

Блохин также не исключил, что Трамп, используя файлы Эпштейна и упоминания в них Зеленского, для полного отказа от поддержки Украины.

При этом, отметил эксперт, США и Европа пока «не сливают» Зеленского из-за отсутствия консенсуса относительно будущего Украины. Блохин напомнил, что значительная часть западного истеблишмента поддерживает Зеленского.

«Реальный слив Зеленского или отказ от поддержки Украины возможен лишь в условиях изменения парадигмы, траектории западной политики в отношении Украины и России. То есть, условно говоря, когда они захотят начать комплексный переговорный процесс, когда они захотят выстраивать реальную нейтральную Украину, мирную Украину, послевоенную Украину», — заявил собеседник.

В новых документах по его делу Эпштейна, опубликованных министерством юстиции США, фигурирует имя Зеленского.

«Россияне ненавидят (действующего на тот момент президента Украины Петра. — «Газета») Порошенко, так что это может быть полезно для содействия урегулированию конфликта. Но я понятия не имею, способен ли он (Зеленский. — «Газета») управлять страной», — сказано в одном из сообщений, автор которого на данный момент неизвестен.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Ранее Эпштейн в письме 2014 года заявил, что майдан на Украине даст массу возможностей.