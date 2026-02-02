Московский подросток порезал пару пенсионеров ножом по указке мошенников

В Подмосковье 17-летний подросток порезал ножом 75-летнюю женщину и ее 77-летнего супруга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в подъезде дома в городе Пушкино. Подросток, следуя указаниям мошенников через беспроводные наушники, дождался выхода пожилых супругов из квартиры и набросился на них с ножом, нанося пенсионерам удары. В результате женщина не выжила, а ее муж выжил.

После нападения юноша также по инструкциям аферистов ограбил квартиру своих жертв. После этого он попытался перелезть на соседний балкон и сорвался с высоты десятого этажа.

После случившегося на место вызвали бригаду скорой помощи, подростка госпитализировали в медицинское учреждение. После выздоровления юношу арестовали, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка по указанию мошенников угрожала ножом в офисе банка и требовала деньги.