Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Московский подросток порезал пару пенсионеров ножом по указке мошенников

Mash: в Подмосковье подросток порезал пару пенсионеров ножом по указке аферистов
Shutterstock

В Подмосковье 17-летний подросток порезал ножом 75-летнюю женщину и ее 77-летнего супруга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в подъезде дома в городе Пушкино. Подросток, следуя указаниям мошенников через беспроводные наушники, дождался выхода пожилых супругов из квартиры и набросился на них с ножом, нанося пенсионерам удары. В результате женщина не выжила, а ее муж выжил.

После нападения юноша также по инструкциям аферистов ограбил квартиру своих жертв. После этого он попытался перелезть на соседний балкон и сорвался с высоты десятого этажа.

После случившегося на место вызвали бригаду скорой помощи, подростка госпитализировали в медицинское учреждение. После выздоровления юношу арестовали, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка по указанию мошенников угрожала ножом в офисе банка и требовала деньги.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!